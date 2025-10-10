الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظات

غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية، فيتو

واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية سحب وشفط مياه الأمطار الغزيرة في شوارع وميادين منطقة العجمي غرب المحافظة.

 

يأتي ذلك بناء على تعليمات المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حي العجمي بسرعة كسح مياه الأمطار بمنطقة البيطاش وشارع بنك مصر بوجود رجال شركة مياه الصرف بوجود المهندس عمرو شعبان مدير منطقة العجمي للصرف الصحي وعبد الرحمن جاد مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العجمي ومفتشي القطاعات البيطاش والهانوفيل وأكتوبر والكيلو ٢١ ومحمد حسين عضو المجتمع المدني بالمحافظة.

 

وشهد حي العجمي غرب الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تساقط غزير للأمطار، مما أدى إلى غرق عدد كبير من الشوارع في مياه الأمطار والتي صاحبها انتشار ميداني مكثف بجميع النقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

 

وتسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار في غرق الشوارع والميادين بنطاق غرب المحافظة، وتوقف الحركة المرورية والمواطنين مما تسبب في حالة من الضيق بين المارة من تعرض الشوارع للغرق في بداية فصل الشتاء.


وقام مسؤولو حي العجمي بمتابعة أعمال كسح تجمعات المياه، وكسح الأمطار بمناطق متفرقة بنطاق الحي بمشاركة مدير المتابعة الميدانية والرصد البيئي وإشغال الطريق والأزمات والكوارث ورؤساء القطاعات ومفتشي المتابعة.

وتواصل الأمطار الغزيرة هطولها على المناطق المتفرقة غرب ووسط المحافظة، وذلك تزامنًا مع الموسم الشتوي وسوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

 

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية لكسح مياه الأمطار وتيسر الحركة المرورية.

