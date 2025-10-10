عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

تحقق الجهات المختصة بالجيزة مع مسؤول بحي العمرانية بعد ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة من جزار للموافقة علي تمرير شيء مخالف.

وألقت قوات الأمن القبض علي مدير التسويق بحي العمرانية بمحافظة الجيزة خلال تلقيه رشوة مالية من جزار لتمرير طلب الموافقة على تصريح محل أسفل أحد الكباري.

وذلك بعد وردت معلومات لمباحث المرافق بالجيزة تفيد بطلب مسؤول بحي العمرانية رشوة 30 ألف جنيه من جزار للموافقة على ترخيص بقطعة أرض أسفل أحد الكباري.



وبعد عمل الكمين اللازم وتم تصوير الواقعة بمعرفة رجال الأمن بالصوت والصورة وتم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم وعرضه على جهات التحقيق.



