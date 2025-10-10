إجراء عقابي محتمل من ترامب ضد النرويج حال عدم منحه نوبل للسلام وصحيفة تكشف ما يحدث

ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتجه إلى فرض رسوم جمركية إضافية على النرويج حال عدم منحه جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة المختصة في أوسلو.

إجراءات أمريكية محتملة ضد النرويج

وقالت الصحيفة إن أوسلو يجب أن تستعد لإجراءات أمريكية محتملة، مشيرة إلى أن ترامب، الذي لم يُخفِ رغبته في الحصول على الجائزة، "غالبا ما يلجأ إلى معاقبة من يثيرون استياءه أو يخيبون آماله".

وأضاف التقرير أن البيت الأبيض قد يدعو حلفاء واشنطن إلى التقليل من شراء الغاز والنفط النرويجيين أو تقييد الاتصالات الرسمية مع الحكومة النرويجية، في خطوة تعكس أسلوب الضغط الذي يفضّله ترامب في تعاملاته الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقربين من ترامب كانوا قد هددوا سابقًا بفرض قيود على منح التأشيرات للنرويجيين، بعد إعلان صندوق التقاعد الحكومي النرويجي عزمه بيع حصته في شركة "كاتربيلر" الأمريكية بسبب استخدام معداتها في هدم منازل الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية.

واستنادا إلى مقابلات أجرتها "ديلي تلجراف" مع أعضاء سابقين في لجنة نوبل النرويجية، فإن فرص ترامب في الفوز بالجائزة محدودة للغاية، في ظل وجود منافسين بارزين من بينهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

موعد إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام

يُشار إلى أن أسبوع نوبل افتُتح في ستوكهولم في السادس من أكتوبر، على أن يُعلَن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام اليوم في أوسلو.

وكانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية قد كشفت في وقت سابق، أن ترامب أدرج على قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2025، مشيرة إلى أن العام الجاري شهد تقديم 338 ترشيحًا للجائزة، من بينهم 244 فردًا و94 منظمة.

وعلى الرغم من أن القائمة لا تُنشر رسميًّا، فإن مصادر مؤكدة أشارت إلى وجود الرئيس الأمريكي ضمن المرشحين، وذلك بناء على تأكيدات مديرة معهد أوسلو لأبحاث السلام.

ولم تستبعد مديرة المعهد تمامًا فوز ترامب بالجائزة، رغم ترجيحها ضعف احتمالات ذلك، مشيرة إلى نهجه "التجاري" المفرط في بدء مفاوضات السلام، إضافة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات العالمية، وحربها التجارية، وتصريحاته المتكررة حول ضرورة ضم غرينلاند للأراضي الأمريكية.

يذكر أن ترامب كان قد صرح في فبراير الماضي بأنه يستحق بالفعل الحصول على هذه الجائزة المرموقة، لكنه أكد في نفس الوقت أنه يسعى "لإنقاذ الأرواح، وليس للحصول على الجائزة".

