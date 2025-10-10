بعد غرق شوارع الإسكندرية فجأة، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات

بعد التقلبات المفاجئة في الطقس بـالإسكندرية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 على محافظات مصر.

وأكدت الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا.

وأشارت إلى أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما حذرت في فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 50 60) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) أمتار.

وشهد حي العجمي غرب الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تساقط غزير للأمطار، مما أدى إلى غرق عدد كبير من الشوارع في مياه الأمطار والتي صاحبها انتشار ميداني مكثف بجميع النقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وتسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار في غرق الشوارع والميادين بنطاق غرب المحافظة، وتوقف الحركة المرورية والمواطنين مما تسبب في حالة من الضيق بين المارة من تعرض الشوارع للغرق في بداية فصل الشتاء.

وقام مسؤولو حي العجمي بمتابعة أعمال كسح تجمعات المياه، وكسح الأمطار بمناطق متفرقة بنطاق الحي بمشاركة مدير المتابعة الميدانية والرصد البيئي وإشغال الطريق والأزمات والكوارث ورؤساء القطاعات ومفتشي المتابعة.

وتواصل الأمطار الغزيرة هطولها على المناطق المتفرقة غرب ووسط المحافظة، وذلك تزامنًا مع الموسم الشتوي وسوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية لكسح مياه الأمطار وتيسر الحركة المرورية.

