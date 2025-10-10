المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا حتى الآن

حجز منتخب الجزائر التذكرة الإفريقية الرابعة إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026 بتنظيم مشترك والتي تضم 48 منتخبًا بدلًا من 32 لأول مرة في التاريخ.



وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بنظام 9 مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى النهائيات.

ومن المقرر أن يدخل أفضل أصحاب المراكز الثانية، مرحلة المباريات الفاصلة، من أجل حسم بطاقة إضافية تؤهلهم إلى الملحق العالمي.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا



المجموعة الخامسة: المغرب.

المجموعة الثامنة: تونس.

المجموعة الأولى: مصر.

المجموعة السابعة: الجزائر.

ويعد المغرب أول منتخب إفريقي يتأهل إلي نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على النيجر في الجولة السابعة، بخماسية نظيفة، حيث يحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.



كما استطاع منتخب تونس، في حسم تأهله كثاني المنتخبات الإفريقية، بعد المغرب، عقب الفوز على غينيا الاستوائية بهدف دون رد سجله محمد علي بن رمضان في الوقت القاتل بالجولة الثامنة.

وتمكن منتخب مصر من خطف بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم بعد الوصول للنقطة الـ23 في رصيده متصدرًا المجموعة الأولى.

وأخيرا نجح المنتخب الجزائري في التأهل إلى نهائيات المونديال بعد حسم صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة بعد الفوز على الصومال 3-0 بالجول التاسعة للمجموعة السابعة.

