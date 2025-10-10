الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد الإعمار

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الدكتور شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية تعتزم إطلاق اسم "مصر" على أكبر ميادين غزة بعد انتهاء عملية الإعمار، تقديرًا وعرفانًا بالدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة في دعم القضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لتحقيق السلام وإعادة إعمار غزة.

وأوضح “الزعيم”، أن مصر وقطر لعبتا دورًا محوريًّا في جهود التوصل إلى اتفاق غزة، مثمنًا التنسيق المستمر بين القاهرة والدوحة والسلطة الفلسطينية بما يخدم تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في القطاع.

بحث إعمار غزة في شرم الشيخ

وأشار وزير العدل إلى أن ملف إعمار قطاع غزة يُبحث حاليًّا ضمن اجتماعات شرم الشيخ، موضحًا أن الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بالإعمار ليست منوطة بالسلطة الفلسطينية وحدها، بل تخضع لتفاهمات متعددة بين الأطراف المشاركة في الاتفاق.

 

خطة "اليوم التالي" في غزة بعد انتهاء الحرب

وكشف الزعيم أن الحكومة الفلسطينية أعدَّت خطة شاملة لما يُعرف بـ"اليوم التالي"، تتضمن تولي السلطة الوطنية إدارة قطاع غزة بشكل كامل بعد تثبيت الهدوء، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس قانونية وإدارية تضمن الشفافية والمساءلة.

وختم بتأكيد أن تسمية أحد أكبر ميادين غزة باسم مصر ستكون رمزًا للإخوة الصادقة والتاريخ المشترك بين الشعبين، وتقديرًا لدور القاهرة المحوري في حماية القضية الفلسطينية وقيادة جهود المصالحة وإعادة الإعمار.

