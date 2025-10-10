اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

تنطلق صباح اليوم الجمعة، 10 أكتوبر 2025، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وفي النقابات الفرعية، تُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أن عملية الاقتراع ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وشددت اللجنة على أن التصويت سيكون سريًا ومنفردًا داخل كابينة أو ساتر مخصص، باستخدام البطاقات الملونة الخاصة بكل مستوى انتخابي، وأنه يُحظر تمامًا أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع.

كم دعت، جميع الأطباء المرشحين إلى الالتزام بميثاق شرف انتخابي يُعلي من القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية، ويحافظ على أواصر الزمالة وروابط المهنة السامية التي تجمع بين جميع الأطباء، وأوضحت أن ميثاق الشرف الانتخابى يتضمن.

1. إعلاء مبادئ المنافسة الشريفة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة.

2. يحق لكل مرشح أن يعرّف بنفسه وبرنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلان، وفي المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

3. مطالبة الزملاء مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بتسهيل مهمة جميع المرشحين في لقاء الأطباء وعرض الدعاية والبرامج الانتخابية دون أي تمييز بينهم.

4. امتناع كل مرشح أو مؤيديه عن التعرض لوسائل دعاية المرشحين الآخرين بالإزالة أو التشويه.

5. مراعاة أن تكون مستلزمات الدعاية الانتخابية من مواد يسهل إزالتها بعد انتهاء الانتخابات.

6. الالتزام بالموضوعية في نقد برنامج المرشح المنافس أو تاريخه المهني أو النقابي.

7. عدم إقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية، فالنقابة هي بيت كل الأطباء.

8. الالتزام بقواعد وإجراءات الانتخابات، والتعاون لإنجاح مهام لجان الإشراف على العملية الانتخابية.

9. احترام نتيجة الانتخابات باعتبارها التعبير الأمثل عن إرادة جموع الأطباء.

