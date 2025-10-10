الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

نقابة الأطباء، فيتو
نقابة الأطباء، فيتو
ads

تنطلق صباح اليوم الجمعة، 10 أكتوبر 2025، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وفي النقابات الفرعية، تُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أن عملية الاقتراع ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وشددت اللجنة على أن التصويت سيكون سريًا ومنفردًا داخل كابينة أو ساتر مخصص، باستخدام البطاقات الملونة الخاصة بكل مستوى انتخابي، وأنه يُحظر تمامًا أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع.

كم دعت، جميع الأطباء المرشحين إلى الالتزام بميثاق شرف انتخابي يُعلي من القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية، ويحافظ على أواصر الزمالة وروابط المهنة السامية التي تجمع بين جميع الأطباء، وأوضحت أن ميثاق الشرف الانتخابى يتضمن.

1. إعلاء مبادئ المنافسة الشريفة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة.

2. يحق لكل مرشح أن يعرّف بنفسه وبرنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلان، وفي المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

3. مطالبة الزملاء مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بتسهيل مهمة جميع المرشحين في لقاء الأطباء وعرض الدعاية والبرامج الانتخابية دون أي تمييز بينهم.

4. امتناع كل مرشح أو مؤيديه عن التعرض لوسائل دعاية المرشحين الآخرين بالإزالة أو التشويه.

5. مراعاة أن تكون مستلزمات الدعاية الانتخابية من مواد يسهل إزالتها بعد انتهاء الانتخابات.

6. الالتزام بالموضوعية في نقد برنامج المرشح المنافس أو تاريخه المهني أو النقابي.

7. عدم إقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية، فالنقابة هي بيت كل الأطباء.

8. الالتزام بقواعد وإجراءات الانتخابات، والتعاون لإنجاح مهام لجان الإشراف على العملية الانتخابية.

9. احترام نتيجة الانتخابات باعتبارها التعبير الأمثل عن إرادة جموع الأطباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء إشراف قضائي النقابات الفرعية اللجنة العامة المشرفه علي الانتخابات الدكتور عمرو محمد علي البطاقات الملونة

الأكثر قراءة

نصب له كمين وأخده على خوانة، شاب يـنهي حياة عمه داخل سيارته بطنطا

اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية

منتخب إنجلترا يهزم ويلز 3-0 وديا

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا حتى الآن

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads