ترامب يقرر نشر 200 عسكري أمريكي لمراقبة اتفاق غزة والبيت الأبيض يكشف التفاصيل

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكلف فريقًا يضم 200 موظف أمريكي لمراقبة تنفيذ خطة وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت في تدوينة عبر منصة "إكس": "للتوضيح. سيتم تكليف ما يصل إلى 200 من الأمريكيين، المتمركزين بالفعل في القيادة المركزية الأمريكية، بمهمة مراقبة اتفاق السلام في إسرائيل، وسيعملون مع قوات دولية أخرى على الأرض".



This is NOT true and taken out of context.



To be clear: up to 200 U.S. personnel, who are already stationed at CENTCOM, will be tasked with monitoring the peace agreement in Israel, and they will work with other international forces on the ground. https://t.co/V8UoUSrjA5 October 9, 2025

وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا، في وقت سابق الخميس، أن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأمريكيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.

ورجح المسؤولون أن تكون هذه القوة جزءًا أساسيًّا من قوة مهام ستضم ممثلين من القوات المسلحة في عدد من الدول.

ولفت المسؤولون إلى أن الموقع الدقيق للقوات الأمريكية لم يُحدد بعد، مرجحين تأسيس مركز تحكم مشتركًا وسط تعاون مع قوات أمنية أخرى ستعمل في غزة للتنسيق مع القوات الإسرائيلية لتجنب وقوع اشتباكات.

وأكد أحد المسؤولين أنه "ليس من المقرر دخول أي قوات أمريكية إلى قطاع غزة".

