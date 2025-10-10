الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يقرر نشر 200 عسكري أمريكي لمراقبة اتفاق غزة والبيت الأبيض يكشف التفاصيل

جنود أمريكيون، فيتو
جنود أمريكيون، فيتو

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكلف فريقًا يضم 200 موظف أمريكي لمراقبة تنفيذ خطة وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت في تدوينة عبر منصة "إكس": "للتوضيح. سيتم تكليف ما يصل إلى 200 من الأمريكيين، المتمركزين بالفعل في القيادة المركزية الأمريكية، بمهمة مراقبة اتفاق السلام في إسرائيل، وسيعملون مع قوات دولية أخرى على الأرض".
 

وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا، في وقت سابق الخميس، أن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأمريكيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.

ورجح المسؤولون أن تكون هذه القوة جزءًا أساسيًّا من قوة مهام ستضم ممثلين من القوات المسلحة في عدد من الدول.

ولفت المسؤولون إلى أن الموقع الدقيق للقوات الأمريكية لم يُحدد بعد، مرجحين تأسيس مركز تحكم مشتركًا وسط تعاون مع قوات أمنية أخرى ستعمل في غزة للتنسيق مع القوات الإسرائيلية لتجنب وقوع اشتباكات.

وأكد أحد المسؤولين أنه "ليس من المقرر دخول أي قوات أمريكية إلى قطاع غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيادة المركزية الامريكية ادارة الرئيس دونالد ترامب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خطة وقف الحرب في قطاع غزة قطاع غزة

الأكثر قراءة

نصب له كمين وأخده على خوانة، شاب يـنهي حياة عمه داخل سيارته بطنطا

اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

منتخب إنجلترا يهزم ويلز 3-0 وديا

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا حتى الآن

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads