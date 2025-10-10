الجمعة 10 أكتوبر 2025
نصب له كمين وأخده على خوانة، شاب يـنهي حياة عمه داخل سيارته بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة مأساوية حيث أقدم شاب على إنهاء حياة عمه داخل سيارته أمام مسجد السلام بدائرة أول طنطا.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه “أ.ع” لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابات بالغة بعد أن نصب له نجل شقيقه “م.ع”، كمينًا لقتله داخل سيارته بسبب خلافات عائلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في ضبط الجاني بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى العام وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

