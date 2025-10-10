الجمعة 10 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 20 مسجدا في 10 محافظات

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 10 من أكتوبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 8 مساجد، وصيانة وتطوير 12 مسجدًا.

 

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن إلى 222 مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 222 مسجدًا من بينها 172 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و50 مسجدًا صيانة وتطويرًا.


وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13,711 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و864 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:


محافظة قنا
تم إحلال وتجديد مسجد آل راجح بقرية الشقيفي - مركز أبو تشت.
كما تم صيانة وتطوير مسجد النور المحمدي بقرية السماينة – مركز نجع حمادي.


 محافظة الغربية
تم إحلال وتجديد مسجد الشرقي بقرية أكوة الحصة – مركز كفر الزيات؛ ومسجد سيدي يوسف الباقر بقرية خرسيت – مركز طنطا.


 محافظة الفيوم
تم إحلال وتجديد مسجد الريانية – مركز سنورس؛ ومسجد فرحات خلف البحري بعزبة خلف – مركز سنورس.


 محافظة الشرقية
تم إحلال وتجديد مسجد حبيب المصطفى (أبو ضبعان) بعزبة الشيخ سرحان بقرية أبو شلبي- مركز فاقوس.
وتم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية الخطارة – مركز فاقوس.


محافظة الدقهلية
تم إحلال وتجديد مسجد الحاجة فلة بقرية كفر الحطبة – مركز شربين.
وتم صيانة وتطوير مسجد لمبة واحد بقرية السلام بالمحمودية – مركز دكرنس.


محافظة أسوان
تم إحلال وتجديد مسجد أبو ابني بنجع أبو ابني بقرية الزنيقة – مركز إدفو.
كما تم صيانة وتطوير مسجد السيدة زينب بعزبة دياب بقرية حاجر السباعية  – مركز إدفو.


محافظة الأقصر
وتم صيانة وتطوير مسجد التقوى بنجع الجراوات بقرية المدامود – مركز الزينية؛ ومسجد بلال بن رباح بقرية المدامود – مركز الزينية؛ ومسجد الحسن والحسين بقرية الرزيقات قبلي - مركز أرمنت.


 محافظة أسيوط
تم صيانة وتطوير مسجد السميع البصير بقرية أبو كريم – مركز ديروط؛ ومسجد السلطان بقرية العدر – مركز أسيوط.
 

محافظة القليوبية
تم صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية القشيش – مركز شبين القناطر؛ ومسجد العرب بقرية دجوي – مركز بنها.
 

محافظة المنيا
تم صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية أبو فليو – مركز المنيا.


وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

