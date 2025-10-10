مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا وأوروبا للمونديال والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، مباريات هامة في تصفيات إفريقيا وتصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم - قارة إفريقيا

جنوب السودان ضد السنغال - 4 عصرًا

السودان ضد موريتانيا - 4 عصرًا

توجو ضد الكونغو الديمقراطية - 4 عصرًا

سيشيل ضد كوت ديفوار - 4 عصرًا

جامبيا ضد الجابون - 4 عصرًا

ساو تومي وبرينسيبي ضد تونس - 7 مساءً ـ الوطنية الأولى التونسية



زيمباوي ضد جنوب إفريقيا - 7 مساءً

ليسوتو ضد نيجيريا - 7 مساءً

رواندا ضد بنين - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم - قارة أوروبا

كازاخستان ضد ليشتنشتاين - 5 مساءً - beIN Sports HD 1

السويد ضد سويسرا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 4

كوسوفو ضد سلوفينيا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 7

فرنسا ضد إذربيجان - 9:45 مساءً - ـ beIN Sports HD 3

أيسلندا ضد أوكرانيا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 5

بلجيكا ضد مقدونيا - 9:45 مساءً- beIN Sports HD 4.

ألمانيا ضد لوكسمبرج - 9:45 مساءً ـ beIN Sports HD 5

أيرلندا الشمالية ضد سلوفاكيا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد بروكسي - 3:30 عصرًا

الترسانة ضد ديروط - 3:30 عصرًا

لافيينا ضد الاتصالات - 3:30 عصرًا

