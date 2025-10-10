لحظة الانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة تنفيذا لخطة ترامب (فيديو)

أفادت تقارير فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب بشكل تدريجي من قطاع غزة، تنفيذًا لبنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وذكرت مصادر وشهود عيان في قطاع غزة بأن آليات عسكرية إسرائيلية بدأت الانسحاب من عدة مناطق في قطاع غزة، تمهيدًا للانسحاب الكامل، حسب الخطوط المتفق عليها في خطة ترامب.

#فيديو متداول لمشهد انسحاب عدد من آليات الاحتلال من قطاع غزة اليوم pic.twitter.com/P0r0tpVhCm October 9, 2025



ونشرت حسابات وناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو قالوا إنها توثق انسحاب جيش الاحتلال، وتظهر فيه آليات عسكرية تتحرك في منطقة داخل قطاع غزة.

ووثق ناشطون محاصرون انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط المستشفى الأردني في حي "تل الهوى" جنوب غرب مدينة.



#شاهد| شاب محاصر داخل المستشفى الأردني في شمال غزة يوثق بداية إنسحاب جزئي لآليات الاحتلال من محيط المستشفى pic.twitter.com/Wm6jgt2Yhg — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 10, 2025

وانتشرت مقاطع أخرى قيل إنها توثق إضرام الجنود الإسرائيليين النار في عدد من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها قبل مغادرتها، وهو حادثة سبق أن تكررت في السابق، بحسب ناشطين.



#شاهد | جنود الاحتلال يضرمون النيران في موقع لهم، قبيل انسحابهم منه في جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/SDVBHe7SQe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 9, 2025

وسادت حالة من الهدوء الحذر المغلف بالترقب والريبة، الأوساط الفلسطينية في قطاع غزة، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وكانت مصادر عبرية قد أعلنت أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ وأن الجيش سيسحب قواته خلال 24 ساعة إلى "الخط الأصفر" المحدد في خريطة الانسحاب التي قدمها ترامب.

ورغم الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلا أنه وخلال ساعات ليل الخميس وفجر الجمعة، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عنيفة على أرجاء قطاع غزة، بحسب ناشطين وشهود عيان.

#فيديو | شهود عيان: أكثر من 50 شخص ما زالوا تحت الانقاض في المنزل المستهدف في محيط مفترق الطيران بمدينة غزة pic.twitter.com/nl2y4CHHQY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 9, 2025



وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 10 غارات، خلال نحو نصف ساعة، على مناطق شمال وغرب وشرق القطاع، أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل جراء الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

تزامن ذلك مع غارات على حي "تل الهوا" جنوب غربي مدينة غزة، الذي تزامن مع إطلاق الآليات العسكرية قنابل دخانية بشكل مكثف في حي "النصر" غرب غزة، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها ونيران رشاشاتها تجاه شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.



وقالت مصادر طبية إن امرأة فلسطينية أصيبت بحروق جراء سقوط قنبلة إنارة أطلقتها طائرة إسرائيلية على خيمتها في منطقة "المواصي" بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهته، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس إن "فرقنا على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق العمل لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للفلسطينيين في غزة ودعم إعادة تأهيل النظام الصحي المدمر".

