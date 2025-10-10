الجمعة 10 أكتوبر 2025
إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز

يوسريل إحزا ماهيندرا
يوسريل إحزا ماهيندرا وزير التنسيق لشؤون حقوق الإنسان والهجرة

أعلنت الحكومة الإندونيسية رفضها منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز من إسرائيل للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، والمقرر إقامتها في العاصمة جاكرتا بين 19 و25 أكتوبر الجاري.


وقال وزير التنسيق لشؤون حقوق الإنسان والهجرة والإصلاحات في إندونيسيا، يوسريل إحزا ماهيندرا، عبر حسابه على "إنستجرام"، إن القرار جاء على خلفية استمرار الصراع بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس دعم إندونيسيا لحق الفلسطينيين في الاستقلال.

 

في الوقت ذاته، يستعد الرياضيون الروس للمشاركة في البطولة تحت صفة محايدة بعد عودتهم التدريجية إلى المنافسات الدولية.

وكان ثمانية خبراء من الأمم المتحدة دعوا في وقت سابق كلا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية، فيما طالب 47 رياضيًّا بحرمان الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة بسبب "الجرائم والإبادة المستمرة في الأراضي الفلسطينية".

