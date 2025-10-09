إيداع قاتل صغير بسوبر ماركت المهندسين في مستشفى العباسية 45 يوما

قررت جهات التحقيق المختصة، إيداع المتهم بقتل صغير، طعنا بآلة حادة داخل سوبر ماركت بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية 45 يومًا.



البداية عندما شهدت منطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، جريمة قتل، إذ لقي صغير مصرعه طعنا بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص بعدما سدد له عدة طعنات نافذة في جسده، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

