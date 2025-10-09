الخميس 09 أكتوبر 2025
إيداع قاتل صغير بسوبر ماركت المهندسين في مستشفى العباسية 45 يوما

المتهم، فيتو

قررت جهات التحقيق المختصة، إيداع المتهم بقتل صغير، طعنا بآلة حادة داخل سوبر ماركت بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية 45 يومًا.


البداية عندما شهدت منطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، جريمة قتل، إذ لقي صغير مصرعه طعنا بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص بعدما سدد له عدة طعنات نافذة في جسده، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

