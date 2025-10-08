الأربعاء 08 أكتوبر 2025
بعد إخلاء سبيله، دفاع أدهم سنجر يتقدم بطلب جديد ضد صاحب واقعة "أنت فلاح من المنوفية"

قال المحامي عبد الرازق مصطفى، دفاع البلوجر أدهم سنجر في واقعة “أنت فلاح من المنوفية”، إنه تم انتهاء مرحلة التحقيقات الأولية في واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي التي تعرض لها موكله، مؤكدًا أن الأخير أدلى بأقواله كاملة أمام جهات التحقيق المختصة، وطالبتنا بسرعة إحالة القضية للمحكمة الجنائية المختصة.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر أدهم سنجر من سرايا النيابة في واقعة الاعتداء عليه بالسب والقذف، وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة.

إخلاء سبيل البلوجر أدهم سنجر من سرايا النيابة

وتقدم البلوجر أدهم سنجر ببلاغ ضد شخص يتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور.

