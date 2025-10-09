الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على المتهمين بالتعدى على عامل وتصويره بأوضاع مخله فى الطالبية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين بالتعدى على عامل وتصويره فى أوضاع مخله داخل شقة بمنطقة الطالبية.

 

التعدى على عامل بالطالبية 

 تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل يفيد بقيام شخصين بالتعدى عليه وتصويره فى أوضاع مخله أثناء التعدى عليه داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعامل.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

