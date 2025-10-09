الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

طالب بالجامعة الألمانية يعتدي بالضرب على مهندس في مدينة نصر

مشاجرة بين مهندس
مشاجرة بين مهندس وطالب في مدينة نصر، فيتو

تقدم مهندس بتحرير محضر بقسم شرطة مدينة نصر ثان ضد أحد طلاب الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية، بتهمة التعدي عليه وإصابته بجرح غائر في الوجه استلزم نقله إلى المستشفى وتعرضه للجراحة بسبب خلافهما على أولوية المرور بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، مرفقًا مقطع فيديو رصد تعرضه للإصابة وأرقام اللوحات المعدنية لسيارة المشكو في حقه.


وذكر المهندس في المحضر أنه نشب بينه وبين المشكو في حقه خلاف على أولوية المرور بإحدى طرق منطقة مدينة نصر، وفوجئ بنزول الشاب من سيارته والتعدي عليه من خلال نافذة السيارة: ضربني ببوكسات متتالية، ما تسبب في الإصابة بجرح غائر استلزم خياطته بـ 3 غرز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

شرطة مدينة نصر ثان المرور بالقاهره

