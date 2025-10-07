الناس فهمت غلط، محامي المتهمين بـ"فعل فاضح بالمحور" يعتزم اتخاذ إجراءات ضد مصور الفيديو

كشف محمود بخيت، المحامي الجديد للمتهمين في واقعة ارتكاب فعل فاضح على طريق المحور، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية وسيطالب بالتعويض من مصور الفيديو عن الأضرار المادية الجسيمة التي تسبب بها لهم بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد المحامي في تصريحات صحفية، أن مصور الفيديو انتهك حرمة الحياة الخاصة للمتهمين حيث إنه لا يحق له تصويرهم دون علمهم، موضحًا أن جهات التحقيق وجهت إليه تهمة إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: لما مصور الفيديو طاردهم بعربيته وموكلتي كانت فاكراه هيطلع سلاح وخافت منه عشان كدا نزلت لتحت واستخبت في “الدواسة” مش زي ما الناس فاهمة.

وكانت نيابة أكتوبر أصدرت قرارات جديد في واقعة ارتكاب فعل فاضح على المحور، بضبط وإحضار المتهم الخامس في الواقعة، وإخلاء سبيل المتهمين الأربعة.

كما قررت النيابة تحريز هاتف محمول مصور الفيديو لفحصه تقنيًّا، وبيان ظروف التسجيل والتصوير ودوافع النشر، وفحص التسجيلات للتأكد من مواقع وتوقيت تصويرها.

وكشف دفاع المتهمين في قضية ارتكاب فعل فاضحة على طريق المحور، سبب تحويل المجني عليه لمتهم، هو التشهير بالمتهمين، حيث كان يجب عرض الفيديو على موقع النيابة العامة وليس نشره على صفحته الشخصية.

وأعلن دفاع المتهمين تنحيه عن القضية والدفاع عن المتهمين، وأنه لن ينكر الجريمة المرتكبة بالفعل الفاضح.

وقررت جهات التحقيقات المختصة بأكتوبر، إخلاء سبيل المتهمين بفعل فاضح على المحور بكفالة 5 آلاف جنيه.

خلال التحقيقات، أنكر المتهمون ما نُسب إليهم من اتهامات بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة داخل السيارة، مؤكدين أن ما حدث كان “سوء فهم”، وأن الشخص الذي صوّر المقطع هو من بدأ بمضايقتهم أثناء سيرهم على الطريق، ما تسبب في مشادة كلامية بينهم انتهت بتحطيم زجاج سيارته عن طريق الخطأ.



ومن جانبه، قال كريم سعيد، الشاب الذي قام بتصوير المقطع، في تصريحات إعلامية، إنه لم يكن يقصد “الفضيحة” كما وصفها البعض، وإنما أراد فقط توثيق واقعة كادت تتسبب في حادث خطير على الطريق.



وأوضح أنه كان يستقل سيارته برفقة أطفاله، عندما فوجئ بسيارة أخرى تسير بطريقة غير متزنة على محور أكتوبر، مضيفًا: “السيارة كانت بترمي عليا كأنها هتدخل فيا، طلعت قدام أفهم في إيه، لقيت شاب وبنت في وضع مخل داخل العربية”.

وأشار إلى أنه رفع هاتفه لتوثيق ما حدث حتى يتمكن من تقديم بلاغ، لكن الأمر خرج عن السيطرة بعدما لاحظ ركاب السيارة قيامه بالتصوير، فحاولوا مطاردته والتعدي عليه، قائلًا: “ما كانش قصدي أفضح حد، كنت بحاول أثبت اللي حصل لأنهم كانوا ممكن يتسببوا في كارثة”.

