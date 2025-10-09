بعد القضية الجديدة لطليقته، الموقف القانوني لإبراهيم سعيد في متجمد النفقة

تلاحق طليقة إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، بدعوى نفقة متجمد جديدة أمام محكمة أسرة النزهة، حملت رقم 2379 لسنة 2025، وطالبت بـ150 ألف جنيه، لامتناعه عن سداد النفقة الشهرية.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو لقرائها، الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة متجمد حال رفض الزوج دفع النفقة، والموقف القانوني لإبراهيم سعيد في حال رفض سداد المتجمد.

أولا- الأوراق المطلوبة عند إقامة دعوى متجمد نفقة

_ أصل وصورة من عقد الزواج

_شهادة بدخل الزوج

_صورة شهادة ميلاد الأبناء

_بطاقة الرقم القومي للزوجة المدعية

_تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة.

ثانيًا: الموقف القانوني لإبراهيم سعيد في حال رفض سداد المتجمد

- وفقا للقانون فإن الملاحق بدعوى متجمد نفقة يكون أمامه خيارين حتى يتفادى صدور حكم بحبسه، وذلك إما دفع قيمة النفقات الصادر بها أحكام نهائية، أو التقدم بطلب بجدولة المبالغ المالية، أو الرد على الدعوي والقضايا العالقة بينهما وإظهار موقفه القانونى.

- إذا لم يسدد المدعى عليه النفقات تلجأ المدعية لرفع قضايا أمام محكمة الجنح للحصول على أحكام بالحبس ضده في حال عدم سداده قيمة الأحكام الصادرة.

- الأب ملزم وفقا للقانون أن يحضر لأولاده كل ما يحتاجون إليه من حاجات المعيشة اللازمة، وإذا امتنع كان لهم أن يطلبوا من القاضي فرض بدل لهم.

- ما تنفقه الأم لشراء احتياجات أبنائها دينا على الأب ترجع به عليه، وحال إن لم يكن للأب مال كافٍ، يكلف من يليه في ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد للأب بالإنفاق.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لـ12 أكتوبر الجاري لإعلانه وتقديم كل المستندات المتعلقة بالقضايا العالقة بينهما والرد على الدعوى، وذكر المحامي سمير الشفي محامي طليقة اللاعب إبراهيم سعيد أن حال رفض اللاعب سداد متجمد النفقة فيصبح مهددًا بالحبس.

