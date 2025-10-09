الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد القضية الجديدة لطليقته، الموقف القانوني لإبراهيم سعيد في متجمد النفقة

حكم ينتظر إبراهيم
حكم ينتظر إبراهيم سعيد في حال رفض متجمد النفقة، فيتو

تلاحق طليقة إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، بدعوى نفقة متجمد جديدة أمام محكمة أسرة النزهة، حملت رقم 2379 لسنة 2025، وطالبت بـ150 ألف جنيه، لامتناعه عن سداد النفقة الشهرية.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو لقرائها، الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة متجمد حال رفض الزوج دفع النفقة، والموقف القانوني لإبراهيم سعيد في حال رفض سداد المتجمد.

 

أولا- الأوراق المطلوبة عند إقامة دعوى متجمد نفقة

 

_ أصل وصورة من عقد الزواج 

_شهادة بدخل الزوج

_صورة شهادة ميلاد الأبناء

_بطاقة الرقم القومي للزوجة المدعية

_تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة.

 

ثانيًا: الموقف القانوني لإبراهيم سعيد في حال رفض سداد المتجمد

- وفقا للقانون فإن الملاحق بدعوى متجمد نفقة يكون أمامه خيارين حتى يتفادى صدور حكم بحبسه، وذلك إما دفع قيمة النفقات الصادر بها أحكام نهائية، أو التقدم بطلب بجدولة المبالغ المالية، أو الرد على الدعوي والقضايا العالقة بينهما وإظهار موقفه القانونى.

 

- إذا لم يسدد المدعى عليه النفقات تلجأ المدعية لرفع قضايا أمام محكمة الجنح للحصول على أحكام بالحبس ضده في حال عدم سداده قيمة الأحكام الصادرة.

 

- الأب ملزم وفقا للقانون أن يحضر لأولاده كل ما يحتاجون إليه من حاجات المعيشة اللازمة، وإذا امتنع كان لهم أن يطلبوا من القاضي فرض بدل لهم.

 

- ما تنفقه الأم لشراء احتياجات أبنائها دينا على الأب ترجع به عليه، وحال إن لم يكن للأب مال كافٍ، يكلف من يليه في ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد للأب بالإنفاق.

 

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لـ12 أكتوبر الجاري لإعلانه وتقديم كل المستندات المتعلقة بالقضايا العالقة بينهما والرد على الدعوى، وذكر المحامي سمير الشفي محامي طليقة اللاعب إبراهيم سعيد أن حال رفض اللاعب سداد متجمد النفقة فيصبح مهددًا بالحبس.

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها لتهديد من جيرانها

بعد إخلاء سبيله، دفاع أدهم سنجر يتقدم بطلب جديد ضد صاحب واقعة "أنت فلاح من المنوفية"

الناس فهمت غلط، محامي المتهمين بـ"فعل فاضح بالمحور" يعتزم اتخاذ إجراءات ضد مصور الفيديو

القبض على صاحب بلاغ احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا (صور)

مصدر أمني: لا أطفال محتجزين في ماسورة غاز ناهيا بالجيزة

تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)

اعترافات مروج قطع أثرية مزيفة على السوشيال ميديا بعد ضبطه في القاهرة

بسبب خانة التصويت، قرار قضائي عاجل بشأن الجمعية العمومية للنادي الأهلي

القبض على البلوجر دونا محمد بتهمة نشر الفسق والفجور

فريق بحث لكشف ملابسات اعتداء وتنمر مديرة مدرسة على طالبين شقيقين في مدينة نصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق إبراهيم سعيد فيتو

الأكثر قراءة

أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، جنون جديد لـ الطماطم وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

تراجع أسعار النفط بعد اتفاق إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة

سعر السمك اليوم، قفزة غير متوقعة في 4 أصناف منها البلطي وانخفاض البوري 30 جنيها

الصحة: الخط الساخن 137 يستقبل أكثر من 50 ألف مكالمة شهريا على مستوى الجمهورية

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads