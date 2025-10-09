القبض على سائق ميكروباص تسبب في مصرع مسن وإصابة زوجته الطبيبة بالشيخ زايد

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على سائق ميكروباص متهم بالتسبب في مصرع مسن وإصابة زوجته الطبيبة بكسور وكدمات إثر الاصطدام بسيارة ملاكي كانا يستقلها المتوفى وزوجته المصابة اثناء سيارة على الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتحرر محضر الضبط وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجسد لمعرفة سبب الرحيل والتصريح بالدفن.



تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بمصرع شخص وإصابة زوجته في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث زايد ثان والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.



وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة طبيبة (55 سنة) مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وبصحبتها زوجها (66 سنة) على المعاش اصطدمت بهما سيارة ميكروباص يقودها سائق (33 سنة) مما أدى إلى إصابة الأولى ومصرع الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

