الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق ميكروباص تسبب في مصرع مسن وإصابة زوجته الطبيبة بالشيخ زايد

ضبط متهم بالتسبب
ضبط متهم بالتسبب في مصرع مسن وإصابة زوجته بالجيزة، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة  القبض على سائق ميكروباص متهم بالتسبب في  مصرع مسن وإصابة زوجته الطبيبة بكسور وكدمات إثر الاصطدام بسيارة ملاكي كانا يستقلها المتوفى وزوجته المصابة اثناء سيارة على الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتحرر محضر الضبط وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجسد لمعرفة سبب الرحيل والتصريح بالدفن.


تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بمصرع شخص وإصابة زوجته في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث زايد ثان والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.


وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة طبيبة (55 سنة) مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وبصحبتها زوجها (66 سنة) على المعاش اصطدمت بهما سيارة ميكروباص يقودها سائق (33 سنة) مما أدى إلى إصابة الأولى ومصرع الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها لتهديد من جيرانها

بعد إخلاء سبيله، دفاع أدهم سنجر يتقدم بطلب جديد ضد صاحب واقعة "أنت فلاح من المنوفية"

فريق بحث لكشف ملابسات اعتداء وتنمر مديرة مدرسة على طالبين شقيقين في مدينة نصر

الناس فهمت غلط، محامي المتهمين بـ"فعل فاضح بالمحور" يعتزم اتخاذ إجراءات ضد مصور الفيديو

القبض على صاحب بلاغ احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا (صور)

مصدر أمني: لا أطفال محتجزين في ماسورة غاز ناهيا بالجيزة

تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)

اعترافات مروج قطع أثرية مزيفة على السوشيال ميديا بعد ضبطه في القاهرة

بسبب خانة التصويت، قرار قضائي عاجل بشأن الجمعية العمومية للنادي الأهلي

القبض على البلوجر دونا محمد بتهمة نشر الفسق والفجور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة الامن بالجيزة قسم شرطة الشيخ زايد وزير الداخلية

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ترامب: سألقي خطابا في الكنيست إذا أراد الإسرائيليون ذلك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة

فندق كوزموبوليتان، شاهد على تاريخ وسط القاهرة لأكثر من 120 عامًا (فيديو)

طرق مختلفة ورمضان "مبتكر" كعادته، كيف احتفى نجوم الفن بتأهل مصر إلى كأس العالم (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر توجيهات لجميع القوات بالاستعداد لأي سيناريو في غزة

نحتاج إلى حصان حتى نلحق به، رئيس "يويفا" يتغزل في كريستيانو رونالدو

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads