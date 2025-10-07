الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات اعتداء وتنمر مديرة مدرسة على طالبين شقيقين في مدينة نصر

الشرطة المصرية، فيتو
حررت ولي أمر طالبين محضرًا رسميًّا بقسم شرطة مدينة نصر تتهم فيه مديرة مدرسة شهيرة بإلحاق الأذى والضرر، بأبنائها بعد التنمر عليهم وإيذائهم نفسيا بشكل متكرر عوضًا عن الاعتداءات التي يتعرضون لها تحت إشرافها.

وتواصل أجهزة الأمن جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتضمن المحضر أقوال والدة الطالبين التي تضمنت اتهامها للمشكو في حقها أنها اعتادت السخرية من نجلها البدين، وتناديه أمام زملائه بـ"يا عِجل"، ما تسبب له في أضرار نفسية بالغة.

وأضافت الأم في أقوالها: "المديرة  نزعت نظارة بنتي في الطابور وأهانتها قدام الجميع وقالت لها: أنتِ معندكيش أب، وعايرتها علشان أنا منفصلة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

