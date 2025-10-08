الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها لتهديد من جيرانها

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بأن جيرانها تعدوا عليها بالسب وهددوها بإلحاق الأذى بها، بدعوى أن أحدهم يعمل على غير الحقيقة بوزارة الداخلية لإجبارها على ترك مسكنها بمحافظة القليوبية.



وبالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة من موظف بوزارة الداخلية – مصاب بكدمات وسحجات – ومقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو، وهم شقيقتا زوجته ووالدها، ويقيمون بذات العنوان، وذلك لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية حول الميراث مع زوجته، ثم قيامهم بنشر المقطع للضغط عليه من أجل التنازل عن المحضر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لادعائهم الكاذب ونشرهم معلومات غير صحيحة.

