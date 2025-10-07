مصدر أمني: لا أطفال محتجزين في ماسورة غاز ناهيا بالجيزة

حقيقة

قام رجال الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتقطيع ماسورة بطول 120 مترًا على 6 قطع، للبحث على أطفال داخل الماسورة بعد بلاغ احتجاز طفل داخل ماسورة حديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بادعاء احتجاز طفل داخل ماسورة بكرداسة، وأنه بمجرد تلقي البلاغ من الأهالي بتعرض طفل للاحتجاز داخل ماسورة حديد، انتقلت قوات الإنقاذ البري التابع للحماية المدنية وبصحبتها معدات وأدوات لتسهيل عمليات البحث، وقام رجال الإنقاذ بتقطيع ماسورة بطول 120 مترًا إعلى 6 قطع، ولم يتم العثور على أي أطفال داخل الماسورة أو بمحيط البلاغ.

وتجمع عدد كبير من أهالي قرية ناهيا بكرداسة، بعد ادعاء عدد من الأطفال، تعرض صديقهم للاحتجاز داخل ماسورة غاز حديد بأحد الشوارع، وعجزه عن الخروج.

وعقب انتشار الخبر، تجمع أهالي القرية، وحاولوا استخدام صاروخ لقطع الماسورة، في محاولة للوصول للطفل المحتجز، وتم إبلاغ شرطة النجدة، حيث وصلت قوة أمنية، لفحص الواقعة، والتأكد من حقيقة وجود طفل داخل الماسورة من عدمه.



