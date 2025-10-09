القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من صاحب معرض أجهزة كهربائية بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم.

سرقة مشغولات ذهبية وأموال صاحب معرض أجهزة كهربائية بالهرم

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب معرض أجهزة كهربائية يفيد بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته السكنية بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شخصين في العشرينيات من عمرهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق تسلقهما شرفة الشقة بالطابق الأول، واعترف الثاني بأنه كان يعمل لدى المُبلغ، وأرشدا عن المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

