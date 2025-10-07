الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو «خلاف الميراث بالقليوبية»

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام جيرانها بالتعدى عليها بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بها، بزعم أن أحدهم يعمل بوزارة الداخلية لإجبارها على ترك مسكنها بالقليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 الجارى، تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا من موظف بوزارة الداخلية مصاب بكدمات وسحجات، أفاد بتضرره من القائمين على تصوير ونشر الفيديو، وهم شقيقتاه ووالد زوجته، لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات عائلية حول الميراث مع زوجته، ونشر المقطع للضغط عليه للتنازل عن المحضر.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لادعائهم الكاذب.

