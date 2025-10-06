انقضاء الدعوى المقامة من مهندسة ضد الحضري بسبب عضة كلب في العلمين

قضت المحكمة المختصة بانقضاء الدعوى المقامة من مهندسة ضد لاعب مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، في القضية المتعلقة بعقر كلب الحارس الخاص بالمهندسة في منطقة الساحل الشمالي.

وجاء الحكم بعد توصل الطرفين إلى اتفاق تصالح أمام المحكمة، مما أدى إلى انتهاء الدعوى القضائية المرفوعة.

وكانت مهندسة تعرضت لعقر من كلب شرس تابع لحارس منتخب مصر السابق، عصام الحضري.

وبحسب المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين، فأن الواقعة كانت أثناء تواجد المهندسة على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي بـ مدينة العلمين شرق محافظة مطروح.

وتصادف تواجد زوجة عصام الحضري، التي كانت تتحدث في الهاتف وتمسك بيدها كلبًا ضخمًا من سلالة شرسة، حيث أفلت الكلب من بين يديها فجأة دون أن تنتبه.

وأفادت المهندسة بأنها شاهدت عصام الحضري يحاول نزع الكلب وجذبه عنها بعد إصابتها بعدة جروح، وتم نقلها إلى المستشفى لحقنها بمصل السعار ومعالجة إصاباتها.

بعد إنهاء المصل والتئام جروحها جزئيًا، توجهت المهندسة لتحرير محضر بقسم شرطة العلمين، متهمة عصام الحضري وزوجته بالتسبب في إصابتها من كلبهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.