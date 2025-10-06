الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

انقضاء الدعوى المقامة من مهندسة ضد الحضري بسبب عضة كلب في العلمين

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو

قضت المحكمة المختصة بانقضاء الدعوى المقامة من مهندسة ضد لاعب مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، في القضية المتعلقة بعقر كلب الحارس الخاص بالمهندسة في منطقة الساحل الشمالي.

وجاء الحكم بعد توصل الطرفين إلى اتفاق تصالح أمام المحكمة، مما أدى إلى انتهاء الدعوى القضائية المرفوعة.

وكانت مهندسة تعرضت لعقر من كلب شرس تابع لحارس منتخب مصر السابق، عصام الحضري.

وبحسب المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين، فأن الواقعة كانت أثناء تواجد المهندسة على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي بـ مدينة العلمين شرق محافظة مطروح.

 

وتصادف تواجد زوجة عصام الحضري، التي كانت تتحدث في الهاتف وتمسك بيدها كلبًا ضخمًا من سلالة شرسة، حيث أفلت الكلب من بين يديها فجأة دون أن تنتبه.

وأفادت المهندسة بأنها شاهدت عصام الحضري يحاول نزع الكلب وجذبه عنها بعد إصابتها بعدة جروح، وتم نقلها إلى المستشفى لحقنها بمصل السعار ومعالجة إصاباتها.

بعد إنهاء المصل والتئام جروحها جزئيًا، توجهت المهندسة لتحرير محضر بقسم شرطة العلمين، متهمة عصام الحضري وزوجته بالتسبب في إصابتها من كلبهما.

