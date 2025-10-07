تفاصيل إصابة شاب بطلق ناري داخل منزله في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل إصابة شاب بطلق ناري في الصدر داخل منزله في قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

وتبين بعد الفحص إصابة شخص في الثلاثينيات من عمره، بطلق ناري في الصدر، حيث إنه أطلق على نفسه الرصاص بعد مشادة مع والده، بسبب خلافات أسرية داخل منزله في قرية أبوحزام مركز نجع حمادي.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة عامل بطلق ناري في قرية أبوحزام التابعة لدائرة المركز.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.