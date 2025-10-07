الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
تفاصيل إصابة شاب بطلق ناري داخل منزله في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل إصابة شاب بطلق ناري في الصدر داخل منزله في قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

وتبين بعد الفحص إصابة شخص في الثلاثينيات من عمره، بطلق ناري في الصدر، حيث إنه أطلق على نفسه الرصاص بعد مشادة مع والده، بسبب خلافات أسرية داخل منزله في قرية أبوحزام مركز نجع حمادي.

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة عامل بطلق ناري في قرية أبوحزام التابعة لدائرة المركز.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

