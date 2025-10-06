الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

بسبب خانة التصويت، قرار قضائي عاجل بشأن الجمعية العمومية للنادي الأهلي

تأجيل تعديل لائحة
تأجيل تعديل لائحة النادي الأهلي، فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر الطعن القضائي ببطلان تعديلات لائحة الأهلي لغياب خانة الرفض في التصويت، لجلسة 12 أكتوبر لطلب الحاضر عن رئيس النادي للاطلاع.


وأقام المحامي بالنقض خالد سليمان أبو العلا، عن نفسه وبصفته عضوًا بالجمعية العمومية للنادي الأهلي طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري برقم 152 الشرق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته، مطالبًا ببطلان إجراءات الجمعية العمومية الخاصة التي عُقدت يوم 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة لاعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي.

وقال المحامي خلال مرافعته، إنه على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون، واعتبر المحامي خلال مرافعته أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.

وتحدث المحامي أمام المحكمة عن نتائج التصويت الرسمية المعلنة والتي حسب قوله أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، موضحا أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.
 

محكمة القضاء الإداري اكتوبر للنادي الاهلي

