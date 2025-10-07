تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة حاليًّا فحص بلاغ تلقته من غرفة عمليات النجدة من أهالي منطقة ناهيا البلد أمام مسجد عبد الشافي، يتضمن تسريب غاز وادعاء بوجود أطفال داخل ماسورة غاز رئيسية بالمنطقة.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية والبحث الجنائي وسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

وانتقلت قوات الامن بفرض كردون أمني بموقع البلاغ وجار فحص الماسورة المشار إليها، بالتنسيق مع مسؤولي شركة الغاز، للتأكد من حقيقة ما تم تداوله بين الأهالي.

واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لحين التأكد من صحة الادعاء.

