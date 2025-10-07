الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب بالقليوبية بعد مروره بأزمة نفسية

العثور علي جثة شاب
العثور علي جثة شاب بالقليوبية،فيتو

شهدت إحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، إذ عُثر على جثة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا داخل منزله بعد أن أنهى حياته شنقًا، إثر مروره بأزمة نفسية.

توفير فرص عمل وكارت الخدمات المتكاملة أبرز طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

أنهي حياته لمروره بازمة نفسية، مصرع شاب القليوبية 

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد بعثور أسرة الشاب محمد، 24 عامًا، على جثمانه داخل غرفته معلقًا بحبل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وأفادت التحريات الأولية بأن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وأنه غير متزوج، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة اطباء القليوبية مركز شبين القناطر مدير أمن القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

توفير فرص عمل وكارت الخدمات المتكاملة أبرز طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي "النواب"

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

الأكثر قراءة

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

باسم يوسف يكشف أحد أسرار عودته للشاشة المصرية مجددًا

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تؤثر كثرة المساجد في الحي الواحد على قدسيتها؟ الإفتاء تُجيب

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads