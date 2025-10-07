مصرع شاب بالقليوبية بعد مروره بأزمة نفسية

شهدت إحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، إذ عُثر على جثة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا داخل منزله بعد أن أنهى حياته شنقًا، إثر مروره بأزمة نفسية.

أنهي حياته لمروره بازمة نفسية، مصرع شاب القليوبية

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد بعثور أسرة الشاب محمد، 24 عامًا، على جثمانه داخل غرفته معلقًا بحبل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وأفادت التحريات الأولية بأن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وأنه غير متزوج، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

