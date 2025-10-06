القبض على البلوجر دونا محمد بتهمة نشر الفسق والفجور

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر دينا، صاحبة حساب “دونا محمد”، بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، م قاطع فيديو تبثها المتهمة، وتظهر فيها بملابس فاضحة، بهدف التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لتحقيق الأرباح ونسب مشاهدة عالية.

