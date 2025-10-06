الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

اعترافات مروج قطع أثرية مزيفة على السوشيال ميديا بعد ضبطه في القاهرة

ضبط مروج قطه أثرية
ضبط مروج قطه أثرية مزيفة بالفيس بوك.فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو تضمن مزاعم بوجود قطع أثرية تُباع داخل أحد الأسواق بـ القاهرة، وذلك بقصد النصب والاحتيال على راغبي اقتناء هذه المقتنيات. 

وذلك عقب أن رصدت أجهزة الأمن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على السوشيال ميديا، وقامت بفحصه ونجحت في تحديد هوية صاحب الحساب الذي قام بنشره،  وبمواجهته، اعترف بقيامه بتصوير بعض الأحجار الملوّنة التي تُستخدم كديكور وبث المقطع عبر صفحته الشخصية، زاعمًا أنها قطع أثرية، بهدف النصب على راغبي اقتناء مثل هذه المقتنيات.

 واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

