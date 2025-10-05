يقتل القتيل ويمشى في جنازته، عامل يحاول إخفاء جريمته بحيلة شيطانية والضحية يكشفه قبل موته

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة مقتل شاب بمنطقة الزاوية الحمراء، بعدما تبين تورط أحد الأشخاص في ارتكاب الجريمة ومحاولته خداع أسرة المجني عليه باستخدام حيلة وصفت بـ "الشيطانية".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عامل بالتعدي على الشاب باستخدام "خاتم في يده" وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ أودى بحياته.

وبعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهم إخفاء معالمها، فقام بحمل المجني عليه على متن "تروسيكل" يخصه، وتوجه إلى أسرة الضحية مدعيًا أنه عثر عليه ملقى في الشارع غارقًا في دمائه.

وحرص المتهم على مرافقة أسرة القتيل إلى المستشفى، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه، إلا أن التحريات الدقيقة لكشف ملابسات الحادث أكدت تورطه الكامل في ارتكاب الجريمة.

محاولة المتهم للهروب من جريمته

ولم يدرِ المتهم للحظة أن المجني عليه ما زال على قيد الحياة حينها، لكن الأخير كشف أمره قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ أشار إلى المتهم أمام أسرته والفريق الطبي، مؤكدًا أنه الجاني وراء اعتدائه عليه.

وعقب وفاة المجني عليه، قامت فرق الأمن في المستشفى بالتعاون مع أسرة الضحية بضبط المتهم الذي حاول الفرار فور علمه بأن المجني عليه أشار إليه قبل وفاته.

وخلال مواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه اشتبك مع المجني عليه بعد اتهامه بسرقة هاتفه، حيث تعدى عليه باستخدام خاتم كان يرتديه وأخرج سلاحًا أبيض وقطع يده. وأضاف المتهم أنه فور تأكده من وفاة المجني عليه عقب إغمائه، حمله على تروسيكله وتوجه به إلى أسرته، مختلقًا قصة عثوره عليه في الشارع لتضليلهم وإبعاد الشبهات عنه.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هو ده اللي قتلني

وكشفت أسرة الشاب المجني عليه في تصريحات صحفية أن القاتل كان برفقتهم في المستشفى وساعدهم في محاولة إسعافه، دون أن يدركوا في البداية أنه الجاني وراء الحادث.

وأكدت إحدى قريبات المجني عليه: "قال لنا المتهم إنه أنقذه وجاء به إلى المستشفى، فشكرناه على حسن نيته، لكن عندما استعاد الضحية وعيه قليلًا، نظر إليه وقال لي: هو ده اللي قتلني"، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وطالبت الأسرة بالقصاص قائلة: "نريد حق ابننا من هذا المجرم، ونطالب بأن تأخذ العدالة مجراها".

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

