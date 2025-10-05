الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

يقتل القتيل ويمشى في جنازته، عامل يحاول إخفاء جريمته بحيلة شيطانية والضحية يكشفه قبل موته

ضبط متهم بقتل شاب
ضبط متهم بقتل شاب في الزواية الحمراء،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة مقتل شاب بمنطقة الزاوية الحمراء، بعدما تبين تورط أحد الأشخاص في ارتكاب الجريمة ومحاولته خداع أسرة المجني عليه باستخدام حيلة وصفت بـ "الشيطانية".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عامل بالتعدي على الشاب باستخدام "خاتم في يده" وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ أودى بحياته. 

وبعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهم إخفاء معالمها، فقام بحمل المجني عليه على متن "تروسيكل" يخصه، وتوجه إلى أسرة الضحية مدعيًا أنه عثر عليه ملقى في الشارع غارقًا في دمائه.

وحرص المتهم على مرافقة أسرة القتيل إلى المستشفى، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه، إلا أن التحريات الدقيقة لكشف ملابسات الحادث أكدت تورطه الكامل في ارتكاب الجريمة.

 

محاولة المتهم للهروب من جريمته

ولم يدرِ المتهم للحظة أن المجني عليه ما زال على قيد الحياة حينها، لكن الأخير كشف أمره قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ أشار إلى المتهم أمام أسرته والفريق الطبي، مؤكدًا أنه الجاني وراء اعتدائه عليه.

وعقب وفاة المجني عليه، قامت فرق الأمن في المستشفى بالتعاون مع أسرة الضحية بضبط المتهم الذي حاول الفرار فور علمه بأن المجني عليه أشار إليه قبل وفاته.

وخلال مواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه اشتبك مع المجني عليه بعد اتهامه بسرقة هاتفه، حيث تعدى عليه باستخدام خاتم كان يرتديه وأخرج سلاحًا أبيض وقطع يده. وأضاف المتهم أنه فور تأكده من وفاة المجني عليه عقب إغمائه، حمله على تروسيكله وتوجه به إلى أسرته، مختلقًا قصة عثوره عليه في الشارع لتضليلهم وإبعاد الشبهات عنه.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

هو ده اللي قتلني

وكشفت أسرة الشاب المجني عليه في تصريحات صحفية أن القاتل كان برفقتهم في المستشفى وساعدهم في محاولة إسعافه، دون أن يدركوا في البداية أنه الجاني وراء الحادث.

وأكدت إحدى قريبات المجني عليه: "قال لنا المتهم إنه أنقذه وجاء به إلى المستشفى، فشكرناه على حسن نيته، لكن عندما استعاد الضحية وعيه قليلًا، نظر إليه وقال لي: هو ده اللي قتلني"، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وطالبت الأسرة بالقصاص قائلة: "نريد حق ابننا من هذا المجرم، ونطالب بأن تأخذ العدالة مجراها".

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط حارس عقار متهم بالاعتداء على كلب ضال بالهرم

بسبب عقد زواج عرفي، ضبط محامٍ هارب من حكم بالسجن 5 سنوات

تعطل السيارة.. سر سقوط عصابة فوري في كرداسة وحبسهم 4 أيام

أول تحرك أمني بشأن فيديو الاعتداء على سيدة ونجلها بالهرم

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة شقيقين بتهمة قتل سائق توك توك في إمبابة

انقضاء الدعوى بين شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أمريكية في قضية الشيكات البنكية

في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر

بـ مليون و400 ألف جنيه، قصة لوحة سيارة يتنافس عليها 6 أشخاص ببوابة مصر

فريق بحث لضبط فتاتين وشاب بتهمة كسر زجاج سيارة على المحور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاب الزواية الحمراء المستشفي

الأكثر قراءة

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)

وزير العمل: "أنا مش ظالم" والعلاوة الجديدة أكثر عدالة وتحتسب على الأجر الشامل

بسبب عقد زواج عرفي، ضبط محامٍ هارب من حكم بالسجن 5 سنوات

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

يقتل القتيل ويمشى في جنازته، عامل يحاول إخفاء جريمته بحيلة شيطانية والضحية يكشفه قبل موته

لغينا الحبس، حوار ساخن بين وزير العمل واتحاد الصناعات حول القانون الجديد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads