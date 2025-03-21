الجمعة 21 مارس 2025
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اقتصاد

هل تصدر بطاقة خصم مباشر مجاني على الحساب الإسلامي في بنك مصر؟

بنك مصر, فيتو
بنك مصر, فيتو

 كشف مسئولي بنك مصر إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب الإسلامي مجانا للعملاء.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملاء الحساب الإسلامي، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر ما يلي:

1-إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل. 

2-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة  من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. 

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وارسال التحويلات على الحساب. 

طرح بنك مصر شهادة ادخار جديدة تحت مسمى "يوماتي"، وهي شهادة توفر عائدًا يوميًا متغيرًا بنسبة 27% سنويًا، مما يجعلها واحدة من أفضل شهادات الادخار في البنوك حاليًا.

تتميز الشهادة بإمكانية الصرف اليومي للعائد، مما يمنح العملاء سيولة مالية دائمة.

 

مميزات شهادة ادخار "يوماتي" من بنك مصر

عائد يومي متغير بنسبة 27% سنويًا.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.

تحويل العائد على الحساب الجاري أو التوفير للعميل يوميًا.

وفي حال استثمار العميل نحو مليون جنيه في الشهادة ستكون الفائدة كما هو في الشرح التالي:

العائد السنوي: 1000,000 × 27% = 270,000 جنيه سنويًا.

العائد اليومي: 270,000 ÷ 365 = 739,72جنيه يوميًا.

العائد خلال 3 سنوات: 270,000 × 3 = 810,000 جنيه

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