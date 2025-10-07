الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  أليكسيس جوسديل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات، وأنجلينا إيخوريست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل دعم التعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة، وعلى رأسها الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدولة المصرية ولدورها المحوري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة، ومؤكدًا أهمية تكثيف التعاون في ظل تصاعد تهديدات انتشار المواد المخدرة المصنعة والسلائف الكيميائية المستخدمة في إنتاجها. 

كما شدد على اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قنوات الاتصال مع الجانب المصري في مختلف مجالات العمل الأمني.

ومن جانبه، رحب اللواء محمود توفيق بزيارة المدير التنفيذي للوكالة والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على توطيد أوجه التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية. 

وأشار إلى أن تطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الأمنية يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة لمواجهة الجرائم المستحدثة، في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية الراهنة.

مكافحة المخدرات وزير الداخلية يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي التعاون في مكافحة المخدرات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أليكسيس جوسديل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات أليكسيس جوسديل الاتحاد الاوروبي بالقاهرة الاتحاد الاوروبي

