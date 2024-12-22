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قطاع الأعمال تقرر تقسيم إيجوث لشركتين وتنزل 6 فنادق من أصولها

المهندس محمد الشيمي،
المهندس محمد الشيمي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 282 تابع (أ)، الصادر في 18 ديسمبر 2024، قرار وزارة قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، رقم 52 لسنة 2024، بشأن تقسيم شركة إيجوث إلى شركتين واستنزال الستة فنادق من أصول شركة إيجوث
ونصت المادة الأولى لقرار  وزارة قطاع الأعمال على الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن تقسيم شركة إيجوث إلى شركتين واستنزال الستة فنادق من أصول شركة إيجوث بصافى القيمة الدفترية البالغة 2٫338٫294٫112 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2023.
وتخفيض رأس المال المدفوع لشركة إيجوث ليصبح 153٫840 مليون جنيه، ولم يتم تغيير النظام الأساسى فى حينه. واستخدام جميع الاحتياطيات الأخرى بمبلغ 514٫618٫166 مليون جنيه، واستخدام 331٫541٫834 مليون جنيه من جميع الاحتياطى النظامى بإجمالى مبلغ 846٫160٫000 مليون جنيه، وذلك لزيادة رأس المال المدفوع لشركة إيجوث، ليصبح مليار جنيه وذلك تدعيمًا للهيكل التمويلى للشركة.


وزيادة رأس المال المرخص به من 1٫300 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.

 

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