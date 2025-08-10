الأحد 10 أغسطس 2025
وزير الشباب يلتقي رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، بجانب الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين في المجالين الشبابي والرياضي، بما يفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تخدم الشباب.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

 

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات بالعلمين

 

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي السيارات والرحلات بمدينة العلمين الجديدة، للوقوف على الوضع الحالي لمكونات النادي، وبحث فرص التطوير بما يتماشى مع الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة.

واطلع الوزير خلال جولته على المرافق الخدمية والاجتماعية بالنادي، ومستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، موجّهًا بضرورة وضع خطة تطوير شاملة تواكب النمو السياحي والترفيهي الكبير الذي تشهده العلمين الجديدة.

كما التقى الدكتور أشرف صبحي بمجلس إدارة نادي السيارات والرحلات، حيث جرى مناقشة الخطط المستقبلية لفرع النادي بالعلمين، إلى جانب دراسة تنفيذ عدد من الفعاليات المرتبطة برياضة السيارات، في ضوء ما يتمتع به النادي من خبرة متراكمة في هذا المجال.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأندية ذات الطابع الاجتماعي والترفيهي، لا سيما في المدن الساحلية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين الوزارة وإدارة النادي والجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

حضر اللقاء المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، ونائبه محمد عسكر، والمهندس رؤوف جعفر عضو مجلس الإدارة، والدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القرى السياحية، خالد طه مدير نادي السيارات بمارينا، وحضور أحمد عبد الخالق مدير عام الفعاليات والسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

