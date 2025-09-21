رابطة تجار السيارات: انخفاض أسعار "الزيرو" حتى 25% وعام 2025 انتقالي للسوق

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات الجديدة "زيرو" تراجعت منذ بداية 2025 بنسب تتراوح بين 20 و25%، مشددًا على أن هذا الانخفاض "حقيقي على أرض الواقع".

شهادة براءة للتجار بعد أزمة "الأوفر برايس"

أوضح أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا التراجع يمثل شهادة براءة ذمة للتجار، بعد فترة اتُّهموا فيها بالاحتكار وفرض "أوفر برايس". وأضاف أن استقرار سعر الدولار وتوافر المعروض من السيارات كانا السبب الرئيس وراء انخفاض الأسعار.

2025 عام انتقالي.. و2026 عام الحصاد

ووصف رئيس رابطة التجار عام 2025 بأنه عام انتقالي، على أن يكون عام 2026 هو "عام الحصاد"، موضحًا أن السوق شهد دخول ماركات جديدة منذ بداية العام، إضافة إلى تدشين 7 مصانع حديثة رفعت إجمالي المصانع العاملة إلى 9، بجانب حل مشكلات 18 مصنعًا في سلاسل الإمداد وقطع الغيار.

زيادة المعروض وتلبية الطلب

وأكد أبو المجد أن جميع المصانع والمستوردين والوكلاء قادرون الآن على توفير السيارات وتدبير الدولار اللازم للاستيراد، ما أدى إلى زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار بشكل ملموس للمستهلكين.

