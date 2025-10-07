الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025

البنك الدولي
البنك الدولي

رفع البنك الدولي توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، فيما خفض توقعاته للعام 2026، مرجعا التعديل إلى تأثير الصراعات الجارية وتراجع إنتاج النفط في كلّ من إيران وليبيا.

توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط 

وتوقّع تقرير البنك الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة نحو 2.8% خلال عام 2025، و3.3% في عام 2026، بدعم من تعافي النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط فضلا عن نمو القطاع غير النفطي.

وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط تشهد تحسّنًا في آفاقها المستقبلية مدفوعة بارتفاع الاستهلاك والاستثمار، بينما تواجه بعض الدول المصدّرة للنفط تباطؤًا ملحوظًا في النشاط نتيجة الصراعات واضطرابات الإنتاج.

وتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 1.7% هذا العام وانكماشه 2.8% في عام 2026.

مشاركة النساء في سوق العمل

وفي قسم خاص من التقرير، شدّد البنك الدولي على أن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يمثل فرصة غير مستغلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في المنطقة. 

وأوضح أن واحدة فقط من كل خمس نساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشارك حاليًا في سوق العمل، وهو أدنى معدل في العالم، على الرغم من التحسّن الملحوظ في التعليم واكتساب المهارات.

وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة تتجاوز التدابير المحدودة لمعالجة جميع العوائق أمام تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكاملة. 

وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على خلق فرص العمل وتلبية الطموحات يُعد مفتاحًا للتقدّم الحقيقي في المنطقة».

وأضافت روبرتا غاتي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي للمنطقة ذاتها، أن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة.

وأشارت، إلى أن رفع القيود أمام النساء للوصول إلى وظائف تناسب مواهبهن يمكن أن يعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 و30% في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان.

المشاط: حريصون على تنويع محفظة الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات التنمية

وسط تحديات عالمية وهيمنة الدول الغربية، هل ينجح البنك الدولي في تجاوز أزمات المناخ والديون؟

وختم التقرير بالتأكيد على أن إزالة العوائق الاجتماعية والقانونية أمام مشاركة المرأة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الدولي الاقتصاد الإيراني القطاع غير النفطي النفط النمو الاقتصادى توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجى الناتج المحلي الإجمالي الدول المستوردة للنفط

مواد متعلقة

البنك التجاري الدولي وسي أي كابيتال يعلنان إتمام سابع إصدار سندات توريق لصالح شركة حالا

كامل الوزير يبحث مع وفد البنك الدولى موقف تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads