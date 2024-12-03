وهم السلام وصراع الوجود
شب الواحد منا على حقائق آمنا بها، ونادينا بها، توارثناها، وعقدنا العزم على المضى قدمًا معها وبها؛ لنحرر أرضًا منحها من لا يملك لمن لا يستحق، وظللنا عمرًا طويلًا وهم يكيدون لنا كيدًا، فما كنا يومًا من الغافلين وما كنا يومًا من المستسلمين رغم جولات الهزائم والانكسارات.
كنا نؤمن أن عدوًا بيننا يعيث فى الأرض فسادًا، وأن دورنا مواجهته، فالدم بالدم، والقتل بالقتل، حتى خرج فينا من كادوا لنا كيدًا، فخلطوا بين السلام والاستسلام، فأصبحنا بما يملكون من أمرنا صاغرين، خانعين، واهمين بأن الذئب يمكنه العيش بسلام بين القطيع.
وبين ليلة وضحاها أصبحنا قطيعًا مستسلمًا لما يمليه علينا الغرب بخنوع من أدارونا، وأنهكونا بأوهام السلام، حتى جاء رجل منهم قتل فينا قتلًا ودمر فينا تدميرًا، فأعادنا إلى حيث كنا، لنرى فى ولاة أمورنا آيات للسائلين، وقال قائل منهم سلموا تسلموا فسلمنا واستسلمنا.
كنا ومنذ الصبا نردد أن الصراع ليس صراع حدود، إن الصراع صراع وجود، وظلت تلك القاعدة من المعروف من السياسة بالضرورة، وقامت كل الكيانات السياسية فى معظم الوطن العربى على هذا النحو، خضنا حروبًا وانكسرنا وانتصرنا وظللنا على ذات العهد والوعد.
وجاء من القوم من قال بأن الحياة مع محتل قاتل يمكن أن تستقيم، ورددوا من آيات الذكر الحكيم ما يعزز وجهة نظرهم، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وأقنعونا أنهم «جنحوا للسلم»، ومرت سنوات العمر وصاحب الأمر فينا يغير المناهج ويتلاعب بتربية النشء، حتى خرجت من أصلابنا أجيال تخلط بين السلام والاستسلام، وغيبتها الظنون.
ورغم كل الاعتداءات والقتل والتدمير على فترات ومراحل، كان أولو الأمر يقنعون شعوبهم بأن الاستسلام سلام، ومضوا فى غيهم فاعلين، وعلى طريق تغيير البوصلة ماضين، وتربت أجيال متتالية ترى أن العيش مع قاتل ممكن، وأن أجيالهم الجديدة قد تتغير وقد تتعايش مع فكرة المحيط المسالم.
وجاء قاتل جديد من سلالة صهيونية عفنة ليعطل كل ما قال به حكامنا، ومارس القتل طويلًا ضد أطفال ونساء وشيوخ، وفى كل مرة يخرج من بيننا من يقول إن السلام طريق لا نحيد عنه، وإن معركة أكتوبر آخر حروب العرب ضد الكيان المحتل، وظهر إلى الوجود فريق جديد من الحكام العرب.
هذا الفريق بدل فى حقائق التاريخ وأحداثه، وطرح على العامة طرحًا يبتنى كل أسسه على فكرة التعايش، تنازل الجدد عن كل موروثات الأمة، وعن كل نضالات الأمة، وعن كل تضحيات الأمة، تنفيذًا لما قالوا به، وما قالوا إيمانًا بل كانوا بكفرهم يفخرون.
كفرنا بالدم، وكفرنا بالتاريخ، وكفرنا بمن راحوا شهداء عند ربهم يرزقون، وكفرنا بكل الحقائق وكل الوقائع، ومضينا خلف من أضاعونا وأضاعوا كبرياءنا ووجودنا، ولأن الخير فينا إلى يوم يبعثون فلم يكن كل القوم على هذا النحو من الخضوع، فظهر بيننا من قال بحق المقاومة فى التصدي، وكان منا من نفخر بهم وبإيمانهم وبإرادتهم يقاتلون فى سبيل الله عدوًا غاشمًا لا يؤمن إلا بالقوة سبيلًا وطريقًا.
وظهر منا ثلة من المجاهدين الأبرار، يقاتلون وحدهم ويهللون ويكبرون رغم آلة القتل الممنهج للأطفال والشيوخ والنساء، يقاتل أبناؤنا جنودًا بينما يقتل أبناؤهم أطفالًا، يجاهر أبناؤنا بأعمالهم بينما يخجل العالم الحر من قتال يصب كل نيرانه على النساء والعجائز.
ويكفينا أن يظهر بيننا من ولاة أمورنا من قال بحق فى مؤتمر القمة العربية الإسلامية بدعم المقاومة، وأن المقاومة حق، والنصر حق، ومواجهة الفئة الضالة حق، ولم تخش سلطنة عمان من جور جائر، ولم تهن، ولم تخضع إندونيسيا عندما قال مندوبها فى ذات القمة بحق المقاومة وحقنا فى دعمهم.
آفتنا ليست فى شعوبنا، آفتنا فيمن يستمدون شرعيتهم من أعدائنا، ومن يناصرون عدوًا غاشمًا ويمدونه بالعتاد والسلاح وبالصمت على جرائمه، وبالخوف منه ومن جهادنا، حتى أصبح بعضنا يفاخر القوم بانتصار الفئة الباغية؛ ظنًا منه أنه عن أهدافهم بعيد، يرددون نفس أناشيدهم، والله المستعان على ما يصفون.
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