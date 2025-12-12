بعد ساعات من رحيله، معلومات عن الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا الناشر محمد هاشم، أحد أبرز الأسماء المؤثرة في مجال النشر المستقل بمصر والعالم العربي، وصاحب دار ميريت للنشر التي لعبت دورًا محوريًا في دعم الأدب الحديث وصناعة جيل جديد من الكتاب.

وقد أثار خبر وفاته حالة واسعة من الحزن داخل الأوساط الثقافية، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة في تطوير حركة النشر.

معلومات عن الناشر الراحل محمد هاشم بعد رحيله

- ولد عام 1958 في مدينة طنطا.

- بدأ حياته كصحفي ومؤلف.

- أسس هاشم دار ميريت عام 1998، لتصبح خلال سنوات قليلة واحدة من أهم دور النشر المستقلة في مصر، بعدما احتضنت أعمالًا أدبية جدلية وقدّمت أصواتًا شابة صارت من أبرز كتاب الساحة.

- فاز بجائزة «جيري لابير» لحرية النشر من اتحاد الناشرين الأميركيين عام 2006

- امتلك هاشم حضورًا لافتًا في الحركة الثقافية، حيث جمع بين الكتابة والعمل الصحفي والنشر.

- ارتبط اسمه بإصدارات أحدثت نقاشات واسعة، ما رسخ مكانته كأحد أبرز الناشرين في مصر.

أزمات قضائية أثارت الجدل

تعرض هاشم عام 2020 لتحقيقات بعد اتهامات وجهتها له شاعرة شابة تتعلق بالتحرش وهتك العرض، قبل أن تخلي جهات التحقيق سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه في المحضر رقم 2079 لسنة 2020 عابدين، وهي قضية شغلت الرأي العام حينها.

مسيرة بدأت من طنطا ووصلت إلى المشهد العربي

ولد الراحل في مدينة طنطا عام 1958، وتمكن عبر مسيرته الطويلة من بناء شبكة علاقات واسعة داخل الوسط الثقافي المصري والعربي، ليترك خلفه إرثًا لا يمكن تجاهله في تاريخ النشر المستقل.

