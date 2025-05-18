هل يمكن حجز تذاكر طيران من محفظة بنك مصر؟

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية حجز تذاكر الطيران من خلال خدمات محفظة البنك.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يمكن بالفعل تقديم خدمة حجز تذاكر السفر بالطيران من خلال محفظة بنك مصر للعملاء.

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق محفظة بنك مصر ما يلي:

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9000 ماكينة صراف آلي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها

5- شحن رصيد الموبايل للعميل والغير

6- فواتير الموبايل للعميل والغير

7- فواتير الخط الأرضي للعميل والغير

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- فوري باي والشراء من خلال الـ QR

ومن جانب آخر حدد بنك مصر أنه يتم فرض غرامة في حالة أن الرصيد أقل من 1500 جم في حساب التوفير للعملاء.

وجاء ذلك توضيحًا لأسئلة عملاء البنك حول الحد الأدنى الواجب تواجده في حساب التوفير لعدم فرض أي غرامات عليهم.

يبحث عملاء بنك مصر عن حلول لعدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي أثناء فتح الحساب ومدى إمكانية الفتح بصورة البطاقة.

وكشف مسئولو بنك مصر أن حساب التوفير يمكن فتحه بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع).

ويمكن فتح حسابات للعملاء المذكور بمستند تحقيق الشخصية عبارات مثل (طالب – عاطل – بدون عمل – لا يعمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل) مكان خانة الوظيفة مع العلم أن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 3000 جم.

ومن جانب آخر كشف بنك مصر عن تفاصيل ربط أكثر من حساب على الفيزا الخاصة بالعميل.

وأوضح بنك مصر لعملاء البنوك عدد الحسابات التي يمكن ربطها على بطاقة فيزا، وماستر كارد الخصم الفوري في بنك مصر.

وحول ذلك أكد المسؤولون في بنك مصر إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات)، وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

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