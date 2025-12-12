الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بيانات ضرورية لصرف حوالة الدولار، تعرف عليها

فيزا بنك مصر
فيزا بنك مصر
18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن تفاصيل وطريقة صرف حوالة بالدولار.

وأوضح مسؤولو بنك مصر الخطوات اللازمة لعملية صرف حوالة الدولار للعملاء في بنك مصر  كالتالي:

بيانات الحوالات البنكية 

 من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي: 

  • اسم الحساب ورقمه
  • الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي
  • رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها، وهناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

وعلى جانب آخر تشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر 

  • بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الإنترنت.
  • تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.
  • طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك اسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.
  • خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحسابات المصرفية IBAN الحساب المصرفي الحوالات الحوالات المصرفية الحوالات البنكيه حوالة الدولار حوالة بالدولار رقم الحساب المصرفي الدولي مميزات فيزا الشركات في بنك مصر عملاء بنك مصر بنك مصر

الأكثر قراءة

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

تعرف على شخصية سلوى خطاب ضمن أحداث مسلسل المصيدة

موعد مباراة الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد الإمارات في كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

هل يتيح CIB إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج وكلاء شركات الطيران والفنادق؟

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads