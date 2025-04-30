الأربعاء 30 أبريل 2025
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اقتصاد

خطوات ومدة تقسيط السحب النقدي من فيزا مشتريات بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن كيفية ومدة تقسيط السحب النقدي من بطاقات فيزا المشتريات. 

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يمكن للعملاء حاليا باستخدام بطاقات بنك مصر الائتمانية ما عدا  ( كنانة / العربي / قسطها / الشركات ) تقسيط عمليات السحب النقدى من البطاقة من خلال التواصل مع خدمة العملاء على 19888 أو التواصل عبر خدمة الدردشة الحية على موقع البنك بداية من إتمام وقيد المعاملة حتى يوم 26 من الشهر التالي للمعاملة والتقسيط بداية من 3 أشهر وحتى 36 شهرا بدون فوائد.

وأضاف مسئولو بنك مصر أنه يتم احتساب فقط مصاريف إدارية بناء على مدة التقسيط وذلك بحد أدنى 500 جم للمعاملة وحد أقصى 50 % من الحد الائتماني للبطاقة ويمكن الجمع بين عرض التقسيط للسحب النقدي وعرض المشتريات.

ومن جانب كشف بنك مصر لعملائه خطوات وطريقة التحويل من حساب إلى آخر في فروع البنك.

وشملت تلك الخطوات للتحويل بين الحسابات في بنك مصر ما يلي:

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

يتم كتابة رقم الحساب المحول إليه كاملًا 16 رقمًا.

التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه.

يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة.

يصبح متاحًا للصرف من المحول إليه في نفس الوقت.

يتم إرسال رسالة إلى المحول منه.

ملحوظة، في حالة كتابة رقم الحساب المحول إليه خطأ، واتضح انه يخص عميلا آخر فسيتم التحويل بالفعل ولا يتم رد المبلغ للمحول منه، حيث إن مسؤولية كتابة رقم الحساب تقع على عاتق المحولة منه.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر قرض السحب المقدم للراتب للعملاء.

مواصفات البرنامج

ويشمل خصائص قرض السحب المقدم للراتب ما يلي:

أعلى قيمة تسهيل يصل إلى 65 % من الراتب الشهري بحد أقصى 20,000 جم

أطول مدة سداد تصل إلى عامين مع إمكانية التجديد بدون أي مستندات جديدة.

أقل سعر عائد

أقل مصاريف إدارية

إمكانية سحب / سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال نفس الشهر

إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور

كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر ثلاث شهور أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر

 

 

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