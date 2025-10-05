بسبب عقد زواج عرفي، ضبط محامٍ هارب من حكم بالسجن 5 سنوات

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على محامٍ هارب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، في قضية تزوير عقد زواج عرفي منسوب زورًا إلى أحد رجال الأعمال.

جاء ذلك بعد متابعة دقيقة لمكان اختبائه داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق أكتوبرـ وخلال عملية الضبط، حاول المتهم الهرب بالقفز من شرفة الشقة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.



كشفت التحريات أن المتهم الرئيسي يُدعى "م. ح"، شارك في ارتكاب الجريمة مع آخرين منهم شقيقه "م. ح"، والسيدة "غ. س"، والمدعو “س. م”، حيث قاموا بتزوير عقد زواج عرفي ونسبوه زورًا إلى رجل أعمال معروف، ثم سعوا إلى توثيقه رسميًا لإضفاء صفة المشروعية عليه، قبل أن يستخدموا العقد المزور في إقامة دعوى لإثبات الزواج أمام محكمة الأسرة بالدقي.



وأوضحت التحريات أن المحامي المتهم كان هاربًا منذ صدور الحكم، وتبيّن أنه مطلوب أيضًا على ذمة عدد من قضايا النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، وتم رصد تحركاته والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

