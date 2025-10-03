فريق بحث لضبط فتاتين وشاب بتهمة كسر زجاج سيارة على المحور

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات واقعة اتهام سائق سيارة ملاكي لشاب وفتاتين بكسر زجاج سيارته أثناء سيرها على المحور، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات وتحديد هوية المتواجدين بالفيديو وضبطهم والتأكد من مدى صحة الواقعة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا شاب وفتاتان يستقلون سيارة ملاكي، بينما يقوم مالك مركبة أخرى بتصويرهم من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاجها.

وقال سيارة السيارة الذي قام بتصوير الواقعة في تصريحات صحفية: أنا صاحب الواقعة وسبب تصويره وانتباهي ليه إنه قبلها على طول رمى عليه واحنا ماشيين على المحور، فببص جيت جنبه أشوفه إزاي رمى عليه كده لقيته أصلًا مش شايف هو واللي معاه، وكان سبب إنه هيموتنا ويقلبنا أنا والأطفال اللي معايا وهو ده السبب اللي خلاني أصوره، وأجيب نمر عربيته وإن شاء الله ربنا هيجيب لي حقي".

وأكد صاحب السيارة في الفيديو، أن الشاب والفتاتين أصابوا سيارته وتسببوا في تلفيات بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.