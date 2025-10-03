بـ مليون و400 ألف جنيه، قصة لوحة سيارة يتنافس عليها 6 أشخاص ببوابة مصر

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزاد على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل إلى مليون و400 ألف جنيه، تحمل نمر (ص أ ص- 666) ومتزايد عليها حتى الآن 6 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4_ كتابة ارقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

