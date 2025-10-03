الجمعة 03 أكتوبر 2025
بـ مليون و400 ألف جنيه، قصة لوحة سيارة يتنافس عليها 6 أشخاص ببوابة مصر

الإعلان عن لوحة معدنية
الإعلان عن لوحة معدنية مميزة بوابة مصر،فيتو

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزاد على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل إلى مليون و400 ألف جنيه، تحمل نمر (ص أ ص- 666) ومتزايد عليها حتى الآن 6 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:  

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

 2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

 3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 
4_ كتابة ارقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

