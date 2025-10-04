السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة شقيقين بتهمة قتل سائق توك توك في إمبابة

محاكمة قاتلي سائق
محاكمة قاتلي سائق توك توك في إمبابة، فيتو

أصدرت محكمة الاستئناف بالجيزة، الثلاثاء المقبل الموافق 7 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة شقيقين في اتهامهما بقتل سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن لسرقته وأطلقا النيران على رأسه بإمبابة.


وكانت قد إحالة جهات التحقيق  شقيقين إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لقتلهما سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن لسرقته وأطلقا النيران على رأسه بإمبابة.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم محسن م، وحسام م بدائرة قسم شرطة إمبابة لأنهما في ليلة 20 / 2 / 2025 في محافظة الجيزة قتلا المجني عليه عمرو ع، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن استوقفاه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية توك توك محل الواقعة مطالبين إياه توصيلهما لأحد الأماكن فاستجاب لهما.

وأضاف أمر الإحالة وما إن ظفرا به بمكان ناء عن أعين المارة حتى باغتاه وانقضا عليه، الأول مشهرًا بوجهه سلاحًا ناريًّا - فرد خرطوش بداخله طلقة من ذات العيار، والثاني سلاحًا أبيض - مطواة - محل الاتهامين اللاحقين - مهددين إياه لحمله على ترك الدراجة النارية والمغادرة محاولًا الفرار، بينما تعدى الثاني عليه بذات السلاح الأبيض حوزته ووضعه بجانب المجني عليه لإرهابه.

في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر

بـ مليون و400 ألف جنيه، قصة لوحة سيارة يتنافس عليها 6 أشخاص ببوابة مصر

فريق بحث لضبط فتاتين وشاب بتهمة كسر زجاج سيارة على المحور

القبض على إمام مسجد تحرش بابنة زوجته في عين شمس

مصرع شخص وإصابة طبيب ونجله في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالعياط

قرار جديد من النيابة ضد الراقصة بوسي الأسد

تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

مع دخول الشتاء، النفقات الواجب على الزوج سدادها وهذه عقوبة الممتنعين

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الاستئناف بالجيزة 7 أكتوبر بامبابة

الأكثر قراءة

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

إعلام عبري: توقف القتال في غزة وتجميد الهجوم على مخيم الشاطئ للاجئين بأوامر نتنياهو

إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

بعد احتلاله المركز الثالث، فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم الشباب

بالقاضية ممكن، منتخب مصر يهزم تشيلي بهدفين في كأس العالم للشباب

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads