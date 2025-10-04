تعطل السيارة.. سر سقوط عصابة فوري في كرداسة وحبسهم 4 أيام

أصدرت الجهات المختصة قرار بحبس المتهمين بسرقة فرع فوري بكرداسة خلال صلاة الجمعة امس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات في واقعة سرقة فرع فوري بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، تفاصيل مثيرة في الواقعة، بعدما أعد المتهمين خطة شيطانية للسرقة أحبطتها أجهزة الأمن وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كان عددهم 4 أشخاص واستخدموا سيارة ملاكي بدون لوحات وظل قائدها فيها وترجل المتهم الثاني لمراقبة الشارع وقت الاقتحام، ودخل متهمان مقنعان يحملان بندقيتين خرطوش إلى مكتب فوري وهددا موظفين وعامل أمن.

وأكملت التحريات أنهم استولوا على هواتف العاملين لمنعهم من الإبلاغ بعد فرارهم ووضعوا الأموال التي استولوا عليها داخل جوال كبير ثم عادوا للسيارة وتعطلت بهم في شارع قريب من مكان الواقعة وتمكن الأهالي من القبض عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.