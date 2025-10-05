الأحد 05 أكتوبر 2025
مصرع معلمة بإحدى المدارس الأجنبية في حادث مروري بمصر الجديدة

لقيت “مريم.ع ” 30 عامًا، معلمة بإحدى المدارس الأجنبية، مصرعها إثر حادث مروري على شارع جسر السويس بمصر الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة. 

وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة.

وتم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير محضرا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

